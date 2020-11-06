ArcelorMittal Kryviy Rih Ocak-Eylül döneminde zayıf üretim sonuçları açıkladı

Cuma, 06 Kasım 2020 16:18:42 (GMT+3) | İstanbul

Ocak-Eylül döneminde Ukraynalı entegre çelik üreticisi ArcelorMittal Kryviy Rih’in nihai sonuçların göre, üretim performansı Covid-19 salgınından önemli ölçüde etkilendi.

Yılın ilk dokuz ayında, ArcelorMittal Kryviy Rih’in ham çelik üretimi yıllık %14,6 düşüşle 3,5 milyon mt olurken, pik demir üretimi yıllık %12,2 düşüşle 3,6 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bununla birlikte, söz konusu dönemde ArcelorMittal Kryviy Rih, yıllık %11,1 düşüşle 3,2 milyon mt nihai mamul üretti. Şirketin CEO’su Mauro Longobardo, “Covid-19 salgınına ve küresel pazarlardaki belirsizliğe rağmen, üçüncü çeyrekte 1,06 milyon mt demir cevheri konsantresi sevkiyatı yaparak sevkiyatlarda yeni bir rekor ulaştık. Bunun yanı sıra, piyasadaki konumumuzu güçlendirmek amacıyla yeni ürünlerin üretimine başladık.

Ekim ayında, ArcelorMittal Kryviy Rih, ana yatırım projelerinden biri olarak peletleme tesisi inşaatına başlamıştı.