ArcelorMittal karbondan arındırma çalışmaları için Avrupa Komisyonu'ndan finansman alacak

Pazartesi, 20 Şubat 2023 11:07:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in karbondan arındırma çalışmalarını desteklemek için finansman başvurularını onayladığını açıkladı.

Şirketin bağlı kuruluşu ArcelorMittal España, Gijón tesisindeki çelik üretimini karbondan arındırmayı amaçlayan projesi için 460 milyon € finansman alacak. Finansman yenilenebilir hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir tesisinin inşasını destekleyecek. Kurulacak yeni elektrik ark ocağı mevcut yüksek fırının yerini alacak. Çelik üretim sürecinde kullanılan doğal gaz kademeli olarak ortadan kaldırılarak yerine atık ve metalürjik gazlardan üretilen sentez gazı ile yenilenebilir hidrojen kullanılacak. Yıllık 2,3 milyon mt düşük karbonlu doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip olacak olan tesisin 2025 yılının sonunda devreye alınması planlanıyor. Tesisin inşası tamamlandığında projenin 70,9 milyon ton karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Buna ek olarak ArcelorMittal Hamburg yenilenebilir hidrojen bazlı yeşil çelik üretimi gerçekleştirilecek bir tesis kurmak üzere 55 milyon € finansman alacak. Yıllık 100.000 mt doğrudan indirgenmiş demir kapasitesine sahip olacak tesisin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor. Tesisin inşası tamamlandığında projenin toplamda 700.000 tonun üzerinde karbon emisyonunu önlemesi bekleniyor.

Söz konusu iki finansman AB Hidrojen Stratejisi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunurken, Rusya çıkışlı fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasına ve yeşil geçişin hızlandırılmasına yardımcı olacak.