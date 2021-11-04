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ArcelorMittal Kanada’da bulunan Port-Cartier pelet tesisine yatırım yapacak

Perşembe, 04 Kasım 2021 15:02:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Mining Canada’nın (AMMC) Port-Cartier pelet tesisine 205 milyon CAD$ yatırım yapacağını açıkladı. Bu yatırım, yıllık 10 milyon mt pelet üretim kapasitesine sahip olan tesisin 2025 yılı sonuna kadar doğrudan indirgenmiş pelet üretimine geçmesini sağlayacak.

Proje, peletteki silikanın önemli ölçüde azaltılmasını sağlayacak ve yüksek kaliteli pelet üretimini kolaylaştıracak bir flotasyon sisteminin uygulanmasını içeriyor. Proje, AMMC’nin Port-Cartier pelet tesisinde doğrudan karbon salımını yıllık yaklaşık 200.000 mt azaltacak. Karbon salımındaki bu düşüş, peletleme işlemi sırasında gereken enerjinin azaltılmasıyla sağlanacak.

Quebec hükümeti bu yatırıma 80 milyon CAD$’a varan bir elektrik indirimi yoluyla katkıda bulunacak.

2023 yılının ortasında başlayıp 2025 yılının sonundan önce tamamlanması planlanan projenin inşaat aşamasında yaklaşık 250 kişilik istihdam yaratılması bekleniyor.


Etiketler: ArcelorMittal  Kuzey Amerika  pelet  Kanada  yatırım  |  benzer haberler »


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