ArcelorMittal Brezilya tesisindeki kömür tüketimini düşürmeyi planlıyor

ArcelorMittal’in Brezilya birimi, slab üreticisi Pecem’in Ceara eyaletinde yer alan yüksek fırınlarının kok tüketimini düşürmeyi planladığını açıkladı.

Pecem CEO’su Erick Torres, ilk etapta şirketin emisyonlarını 2050 yılına kadar sıfıra indirme hedefi kapsamında kok yerine doğal gaz kullanacak.

Bu değişikliğin önündeki en büyük teknik engel, doğal gaz fiyatları. Bölgede yerel doğal gaz fiyatları alternatiflere kıyasla üç kat daha pahalı. Bununla birlikte kullanılacak doğal gaz miktarı günlük 500.000 metre küp olduğu için kok kullanımının tamamen bitirilmesi makul değil.

İkinci etapta yeşil hidrojen kullanımı düşünülse de Torres bunun çelik sektörünün süreçlerinde geliştirme gerektirdiğini söyledi.

Torres, kısa vadede karbon emisyonlarını düşürmenin en iyi yolunun enerji verimini geliştirmek olduğunu düşünüyor.