Severstal, Cherepovets tesisindeki galvanizleme hattında bakım çalışmalarını tamamladı

Rus çelik üreticisi Severstal, Cherepovets Iron and Steel Works (CherMK) metal kaplama atölyesi No.1’de bulunan sürekli galvanizleme hattında yürüttüğü kapsamlı bakım çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Yenilenen tesisin, yüksek kaliteli galvanizli çelik ürünlerinin istikrarlı üretimini sağlaması bekleniyor.

Galvanizleme hattı, CherMK’daki üretim zincirinin kritik bir parçası konumunda. Kesintisiz bir şekilde faaliyet gösteren hat, çelik şerit üzerine çinko kaplama uygulayarak metalin korozyon direncini önemli ölçüde artırıyor ve nihai mamul kullanım ömrünü uzatıyor.

Şirketin açıklamasına göre söz konusu hat yalnızca Rusya’da değil, küresel ölçekte de en gelişmiş galvanizleme tesisleri arasında yer alıyor.

Modernizasyon kalite ve verimliliği hedefliyor

Bakım çalışmaları kapsamında ürün kalitesi ve üretim verimliliğini doğrudan etkileyen bazı kritik ekipmanlar ilk kez değiştirildi. Yapılan çalışmaların, galvanizli çelik üretiminin güvenilir şekilde sürdürülmesini sağlaması amaçlanıyor. Proje, şirketin üretim tesislerinde operasyonel güvenilirliği ve teknolojik hazırlık seviyesini yüksek tutmayı hedefleyen daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Galvanizleme hattı 2025 yılında 325.000 mt galvanizli sac üretimi gerçekleştirdi. Söz konusu ürünler ağırlıklı olarak inşaat ve beyaz eşya sektörlerine tedarik ediliyor.