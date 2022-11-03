﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AQS Bellera çelik tesisinin kapasitesini ikiye katlamayı planlıyor

Perşembe, 03 Kasım 2022 17:03:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Cezayir’in en büyük entegre çelik üreticilerinden biri olan Algerian Qatari Steel (AQS), Bellera çelik tesisinin kapasitesini iki katına çıkararak yıllık 4,4 milyon mt ham çelik üretmek için doğrudan indirgenmiş demir birimi projesinin ikinci aşamasını başlatmayı planlıyor.

Projenin ikinci aşamasının pelet tesisi mi yoksa doğrudan indirgeme birimi mi içereceği veya nihai ürünün ne olacağı henüz belli değil. İlk aşama uzun mamule yönelik olduğundan, piyasa oyuncuları nihai ürünün yassı mamul olmasını bekliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Şubat ayında şirket yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir birimini devreye almıştı. AQS şu anda yılda 1,5 milyon mt inşaat demiri ile 500.000 mt filmaşin üretim kapasitesine sahip. 

Öte yandan, Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie de 2 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme hattının kurulumuna yönelik çalışmalara başladı.


Etiketler: Ham Çelik Cezayir Kuzey Afrika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukraynalı Zaporizhstal’in performansı savaştan olumsuz etkilenmeye devam ediyor

03 Kas | Çelik Haberler

TÇÜD: Yüksek enerji maliyetleri Türkiye çelik sektörünün rekabet gücünü azalttı

02 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel’in net kârı ve satışları 2022-2023 mali yılının ilk yarısında yükseldi

02 Kas | Çelik Haberler

Kardemir’in net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

01 Kas | Çelik Haberler

Hoa Phat üçüncü çeyrekte net zarar kaydetti

01 Kas | Çelik Haberler

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,4 azaldı

01 Kas | Çelik Haberler

OYAK Maden Metalürji Grubu’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

27 Eki | Çelik Haberler

SSAB zayıf talep nedeniyle Raahe’deki yüksek fırınını askıya alacak

26 Eki | Çelik Haberler

Baosteel’in net kârı Temmuz-Eylül döneminde %74,3 düştü

26 Eki | Çelik Haberler

CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi Ekim ortasında %2,03 düştü

26 Eki | Çelik Haberler