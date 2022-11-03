AQS Bellera çelik tesisinin kapasitesini ikiye katlamayı planlıyor

Perşembe, 03 Kasım 2022 17:03:40 (GMT+3) | İstanbul

Cezayir’in en büyük entegre çelik üreticilerinden biri olan Algerian Qatari Steel (AQS), Bellera çelik tesisinin kapasitesini iki katına çıkararak yıllık 4,4 milyon mt ham çelik üretmek için doğrudan indirgenmiş demir birimi projesinin ikinci aşamasını başlatmayı planlıyor.

Projenin ikinci aşamasının pelet tesisi mi yoksa doğrudan indirgeme birimi mi içereceği veya nihai ürünün ne olacağı henüz belli değil. İlk aşama uzun mamule yönelik olduğundan, piyasa oyuncuları nihai ürünün yassı mamul olmasını bekliyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Şubat ayında şirket yıllık 2,5 milyon mt kapasiteli doğrudan indirgenmiş demir birimini devreye almıştı. AQS şu anda yılda 1,5 milyon mt inşaat demiri ile 500.000 mt filmaşin üretim kapasitesine sahip.

Öte yandan, Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie de 2 milyon mt kapasiteli sıcak haddeleme hattının kurulumuna yönelik çalışmalara başladı.