Ansteel, Benxi ile birleşerek dünyanın en büyük üçüncü çelik üreticisi olmayı planlıyor

Cuma, 16 Nisan 2021 17:22:58 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in Liaoning eyaleti merkezli çelik üreticisi Bengang Steel Plates Co., Ltd. (Bengang Plates), 15 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada, Anshan Iron and Steel Group şirketini (dolaylı hisseleri yeniden birleştirerek) ana şirketi Bengang Iron and Steel Group (Benxi Steel) ile birleştirmek istediğini belirtti. Fakat bu halen plan ve hazırlık aşamasında ve ilgili departmanların onayı bekleniyor.

İki Çinli çelik devi Anshan Iron and Steel Group ve Benxi Steel Group’un birleşmesi 2000’li yılların başlarından beri konuşuluyor, fakat resmi bir adım atılmamıştı. Olası birleşmeye yönelik yeni görüşmelerin önümüzdeki yıl sonuçlandırılması bekleniyor.

2019 yılında Anshan’ın çelik üretimi 39,2 milyon mt, Benxi’nin üretimi ise 16,2 milyon mt seviyesindeydi. Burdan yola çıkıldığında, birleşmeyle yeni Çinli çelik devinin üreitmi 55 milyon mt civarında olacak ve bu üretim şirketi Nippon Steel ve HBIS Group’u geçerek ve Baowu ile ArcelorMittal’in ardından dünyanın en büyük üçüncü çelik üreticisi yapacak.

Ansteel ile Benxi’nin yıllık ham çelik üretim kapastesi yıllık 59 milyon mt civarında.