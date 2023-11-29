Ann Joo üçüncü çeyrekte daha düşük net zarar açıkladı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 11:46:34 (GMT+3) | İstanbul

Malezya merkezli çelik üreticisi Ann Joo Resources (AJR) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net zararı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 133,71 milyon MYR seviyesine kıyasla 56,06 milyon MYR (12,05 milyon $) seviyesinde yer aldı. Aynı çeyrekte AJR’nin satış gelirleri yıllık %16,1 düşerek 638,64 milyon MYR (137,27 milyon $) seviyesine geriledi.

Yapılan açıklamada, satış fiyatları ve tonajlarındaki düşüşün üçüncü çeyrekte şirketin satış gelirlerinin azalmasına neden olduğu belirtildi. Ayrıca hem yerel hem de küresel piyasalarda arz ve talepteki dengesizliğin satış fiyatlarının ve tonajlarının gerilemesine, bu durumun da faaliyet kârının düşmesine yol açtığı aktarıldı.