Ann Joo 2020 için net zarar kaydetti, satış gelirinde düşüş açıkladı

Salı, 23 Mart 2021 15:19:10 (GMT+3) | İstanbul

Malezya merkezli çelik üreticisi Ann Joo resources (AJR), geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 19,52 milyon MYR net kâra kıyasla 6,21 milyon MYR (1,50 milyon $) net kâr açıkladı. 2020 yılı için şirket, 2019 yılında kaydedilen 89,86 milyon MYR net zarara kıyasla 99,98 milyon MYR (24,25 milyon $) net zarar kaydetti.

AJR söz konusu dönemde satış gelirinin hem yerel hem de ihracat piyasasında düşüş gösteren satış tonajları nedeniyle yıllık bazda %10,6 düşerek 539,42 milyon MYR (130,84 milyon $) olduğunu açıkladı. Şirketin 2020 yılında satış geliri, 2019 yılında kaydedilen 2,22 milyar MYR’ye kıyasla 1,89 milyar MYR (458,73 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Gelirdeki gerileme, yılın tamamında yurt içi satış tonajının ve yılın ilk üç çeyreğinde kaydedilen ortalama satış fiyatlarının düşmesinden kaynaklandı.

Şirket, 2021 yılının çelik sektörü için zorlu bir yıl olacağını öngörüyor. AJR, Corona virüsünün inşaat faaliyetlerinin hızını etkilemesi nedeniyle yerel çelik talebi görünümünün belirsizliğini sürdürdüğünü belirtti.

Şirketin açıklamasına göre, AJR, Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarından gelmeye devam etmesi beklenen talep nedeniyle ihracata odaklanmaya devam edecek. Ann Joo, ihracat pazarlarındaki fırsatları yakalamak ve verimlilik iyileştirmelerinin yanı sıra maliyet optimizasyonu girişimlerine odaklanmak için pazar stratejilerini güncelleyerek yıl için gelir potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya çalışacak.

Kaynaklara göre, Ann Joo geçtiğimiz haftanın sonunda Çin’e 30.000 mt 3SP kütüğü 575$/mt FOB seviyesinden sattı. Navlun 35-40$/mt seviyesinde yer alıyor. Çin’deki yerel fiyat artışı, bu pazarı özellikle Malezya olmak üzere ASEAN tedarikçileri için cazip hale getiriyor. Yerel bir tüccar, “[Çin’de] fiyatlar yükseliyor, bu nedenle tedarikçiler Çin’e 620$/mt CFR ve üzerindeki seviyelerden satış yaparsa Güneydoğu Asya’ya odaklanmazlar,” dedi.