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Ann Joo’nun satış gelirleri ilk yarıda arttı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 12:38:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli çelik üreticisi Ann Joo resources (AJR) bu yılın ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre ikinci çeyrekte şirketin net kârı, 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen 83,69 milyon MYR net kâra kıyasla 34,09 milyon MYR (7,59 milyon $) seviyesinde kaydedildi. Söz konusu çeyrekte AJR’nin satış gelirleri yıllık %19,5 artışla 805,93 milyon MYR (179,49 milyon $) oldu.

Yılın ilk yarısında AJR’nin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 157,31 milyon MYR’ye kıyasla 67,01 milyon MYR (14,92 milyon $) olurken, satış gelirleri yıllık %18,2 artışla 1,48 milyar MYR (329,42 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre, küresel çelik piyasası, karantina önlemleri ve sıkıntılı emlak sektörü nedeniyle Çin’de zayıflayan talep karşısında son derece belirsiz seyretmeye devam ediyor. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş, Çin ve ABD arasında yeniden ortaya çıkan gerilim ve merkez bankalarını faiz oranlarını yükseltemeye zorlayan enflasyon, küresel ekonomik toparlanma, hammadde ve yakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

AJR söz konusu koşullara rağmen, Çin’in altyapı ve emlak sektörlerini desteklemek için mali önlemleri artıracağına yönelik beklentilerle inşaat çeliği talebinin önümüzdeki Eylül-Ekim aylarında ivme kazanacağını belirtti. Altyapı harcamalarındaki iyileşme emlak sektöründeki sıkıntıların olumsuz etkilerini tamamen dengelemeyecek olsa da, yakın gelecekte çelik talebinin düşüş hızını hafifletebilir ve bu da çelik üretimindeki kesintiler nedeniyle çelik fiyatlarına destek sağlayacak.


Etiketler: Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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