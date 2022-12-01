Ann Joo Ocak-Eylül döneminde net zarar kaydetti

Perşembe, 01 Aralık 2022 14:03:41 (GMT+3) | İstanbul

Malezya merkezli çelik üreticisi Ann Joo resources (AJR) bu yılın üçüncü çeyreği ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre üçüncü çeyrekte şirket, 2021 yılının aynı dönemindeki 69,08 milyon MYR net kâra kıyasla 133,71 milyon MYR (30,32 milyon $) net zarar kaydetti. Söz konusu çeyrekte AJR’nin satış gelirleri yıllık %87,5 artışla 760,78 milyon MYR (172,55 milyon $) oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise AJR, geçtiğimiz yılın aynı döneminde görülen 226,39 milyon MYR net kâra kıyasla 66,69 milyon MYR (15,12 milyon $) net zarar kaydederken, satış gelirleri yıllık %35,2 artışla 2,24 milyar MYR (508,06 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Açıklamaya göre, Çin’in çelik talebindeki yavaşlama, hammadde fiyatlarındaki oynaklık, devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve süregelen jeopolitik gerilimlerin yol açtığı belirsizlik nedeniyle küresel çelik piyasası gerilemenin eşiğinde. Yüksek enerji fiyatları ve faiz oranları da çelik tüketen sektörlerin durgunlaşmasına yol açıyor, bu da çelik fiyatlarındaki düşüşe katkıda bulunuyor.

AJR altyapı projelerinin eksikliği nedeniyle yurt içi çelik talebinin zayıf kalmasının beklendiğini belirtti. Şirket yerel pazardaki zayıf talebi dengelemek için bölgesel pazarlara yönelik ihracata ağırlık vermeye devam edeceğini bildirdi.