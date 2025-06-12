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Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü EPA'nın enerji santrali yönetmeliğini destekliyor

Perşembe, 12 Haziran 2025 09:29:43 (GMT+3)   |   San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO'su Kevin Dempsey, Çevre Koruma Ajansı (EPA) Başkanı Lee Zeldin'in EPA'nın enerji santrallerine yönelik sera gazı sınırlamalarına ilişkin yönetmeliği yürürlükten kaldırma önerisini desteklediğini belirtti.

Dempsey, “ABD'deki enerji santrallerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, küresel anlamda büyük bir etki yaratmamaktadır. ABD'deki enerji santrallerinden kaynaklanan emisyonlar 2005 yılından bu yana önemli ölçüde azaldı ve öngörülebilir gelecekte de kendiliğinden azalmaya devam edecek. Mevcut enerji santrali yönetmeliğinde yer alan ağır ve maliyetli gereklilikler, ABD'nin karbon ayak izini azaltmak için halihazırda uygulanmakta olan yenilikleri olumsuz etkileyecektir. AISI, uygun fiyatlı ve güvenilir elektrik tedarikine bağımlı olan Amerikan çelik endüstrisi için önemli olan EPA'nın bu yaklaşımının yanındayız. Bu nedenle, sadece sektörümüzü değil, genel olarak şebeke güvenilirliğini de olumsuz etkileyebilecek, enerji sektörüne yönelik ağır federal gereklilikler yerine, yenilikçi, pazar odaklı yaklaşımları destekliyoruz," dedi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

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