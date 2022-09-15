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Alpha Metallurgical Resources 2023 yılında iç piyasaya en az 4,5 milyon mt metalürjik kömür tedarik edecek

Perşembe, 15 Eylül 2022 16:41:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD’li madencilik şirketi Alpha Metallurgical Resources, yerel satış görüşmeleri ve 2023 yılına dair taahhütleri hakkında bir güncelleme paylaştı. Buna göre, şirket yerel müşterilerine halihazırda yaklaşık 4,5 milyon mt metalürjik kömür tedarik edeceğini taahhüt etti. Şirket fiyatlandırmayla ilgili henüz bir yorum yapmamayı tercih etti. Şirketin Başkanı ve CEO’su David Stetson, “Önümüzdeki yıla dair görüşmeler devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Alpha Metallurgical Resources 2021 yılında ihracat rotalarına 13,9 milyon mt satış gerçekleştirdi ve bu da şirketin toplam metalürjik kömür sevkiyatının yaklaşık %69’unu oluşturdu.


Etiketler: Metalürjik Kok Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Madencilik 

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