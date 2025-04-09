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Alfa Acciai Brescia tesisinde yeni nervürlü kangal hattı için Danieli ile anlaştı

Çarşamba, 09 Nisan 2025 14:40:50 (GMT+3)   |   İstanbul

İtalyan uzun mamul üreticisi Alfa Acciai Group, İtalya’daki Brescia tesisinde yeni bir nervürlü kangal hattı kurması için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile anlaştığını duyurdu. Yeni nervürlü kangal hattının 2026 yılı başında devreye alınması bekleniyor.

Danieli’nin tedarik edeceği yeni hat Brescia tesisindeki mevcut hattın yerini alarak 3 mt’luk ağırlık sınırının geçilip 2,4-8 mt ağırlığında ve 8-16 mm çapında burulmasız nervürlü kangal üretilmesini sağlayacak. Hattın çap kapasitesi daha sonra 18-20 mm’ye çıkarılabilir.


Etiketler: Uzun Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Alfa Acciai 

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