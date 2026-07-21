Al Yamamah yeni kütük tesisi için Danieli ile 71 milyon $’lık anlaşma imzaladı

Suudi Arabistan merkezli Al Yamamah Steel Industries, bağlı kuruluşu Al Yamamah for Reinforcing Steel Bars Company’nin kuracağı yeni kütük üretim tesisi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile 270 milyon SAR (71 milyon $) değerinde anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu projenin iki buçuk yıl içinde tamamlanması planlanırken, finansal etkisinin 2028 yılının ikinci yarısından itibaren görülmesinin beklendiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında Danieli’nin tesisin ana kütük üretim ekipmanlarının imalatının yanı sıra bu ekipmanların teslimatını ve montajını da üstleneceği dile getirildi. Anlaşmanın, Al Yamamah’ın çelik üretim faaliyetlerini genişletme ve Suudi Arabistan’da yeni kütük üretim kapasitesi oluşturma planları doğrultusunda somut bir adım teşkil ettiği vurgulandı.

Tesisin üretim kapasitesi ve tam konumuna ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Projenin tamamlanmasının ardından Al Yamamah’ın Suudi Arabistan çelik sektöründeki konumunu güçlendirmesinin ve inşaat demiri faaliyetlerini yerel olarak üretilecek kütükle desteklemesinin beklendiği aktarıldı.