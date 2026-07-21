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Al Yamamah yeni kütük tesisi için Danieli ile 71 milyon $’lık anlaşma imzaladı

Salı, 21 Temmuz 2026 13:46:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Arabistan merkezli Al Yamamah Steel Industries, bağlı kuruluşu Al Yamamah for Reinforcing Steel Bars Company’nin kuracağı yeni kütük üretim tesisi için İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile 270 milyon SAR (71 milyon $) değerinde anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu projenin iki buçuk yıl içinde tamamlanması planlanırken, finansal etkisinin 2028 yılının ikinci yarısından itibaren görülmesinin beklendiği bildirildi.

Anlaşma kapsamında Danieli’nin tesisin ana kütük üretim ekipmanlarının imalatının yanı sıra bu ekipmanların teslimatını ve montajını da üstleneceği dile getirildi. Anlaşmanın, Al Yamamah’ın çelik üretim faaliyetlerini genişletme ve Suudi Arabistan’da yeni kütük üretim kapasitesi oluşturma planları doğrultusunda somut bir adım teşkil ettiği vurgulandı.

Tesisin üretim kapasitesi ve tam konumuna ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Projenin tamamlanmasının ardından Al Yamamah’ın Suudi Arabistan çelik sektöründeki konumunu güçlendirmesinin ve inşaat demiri faaliyetlerini yerel olarak üretilecek kütükle desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

HilalHoloğlu
Hilal Holoğlu
Editör

Çelik sektöründe dört yılı aşkın deneyimim ve Milano Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Ekonomi alanında akademik geçmişimle SteelOrbis’te piyasa analisti olarak çalışıyorum. Ağırlıklı olarak Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına odaklanarak yassı ve uzun çelik ürünlerini takip ediyorum. Çalışmalarım kapsamında bu bölgelerdeki fiyat hareketleri, piyasa beklentileri ve arz-talep gelişmeleri üzerine analizler hazırlıyorum.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi 

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Pazaryeri Teklifleri

Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  100 mm
Kenar Uzunluğu2:  100 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  120 mm
Kenar Uzunluğu2:  120 mm
SAE,EN,B,CK,ATM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Kütük
Boy:  6 - 12 mm
Kenar Uzunluğu1:  140 mm
Kenar Uzunluğu2:  140 mm
SAE,EN,BS,CK,ASTM
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör




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