Solb Steel vasıflı çubuk ve kütük üretimi için NIDC ile ortaklık kurdu

Suudi Arabistan merkezli çelik üreticisi Solb Steel, Suudi Arabistan’da vasıflı çubuk ve kütük üretimi konusunda iş birliği yapmak üzere Ulusal Sanayi Geliştirme Merkezi (NIDC) ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Çelik üreticisinin açıklamasına göre mutabakat anlaşması vasıflı çubuk ve kütük üretimi alanında iki taraf arasında kurulacak iş birliği için genel bir çerçeve tanımlarken, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu hedefleri kapsamında yerel sanayi faaliyetlerinin güçlendirilmesine ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasına odaklanacak.

Anlaşma kapsamında Solb Steel üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olacak. Kamuya bağlı bir sanayi geliştirme kuruluşu olan NIDC ise bilgi ve teknoloji aktarımının güçlendirilmesine, teknolojilerin desteklenmesine ve yerel üretim ile tedarik zincirlerinin verimliliğinin artırılmasına ağırlık verecek.