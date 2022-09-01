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J.O. Steel Holdings Suudi Arabistan’da kütük tesisi kurmak için yatırım yapacak

Perşembe, 01 Eylül 2022 12:11:51 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli çelik üreticisi J.O. Steel Holding PLC, Suudi Arabistan’da entegre bir kütük üretim tesisi kurmak için 865 milyon $ yatırım yapacak.

Yıllık yaklaşık 1,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak tesisin 2025 yılının ilk çeyreğinde üretime başlaması bekleniyor.

Şirket söz konusu yatırım için Saudi British Bank liderliğindeki banka ve finans kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyumdan 692 milyon $’lık kredi aldı ve 173 milyon $’lık öz kaynak sağlayacak.

Yatırım Suudi Arabistan hükümetinin yassı mamul üretimini genişletmeyi amaçlayan Ulusal Çelik Stratejisi ile uyumlu.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul S.Arabistan Orta Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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