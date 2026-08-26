Al Yamamah kütük üretim planları için yeni finansman aldı

Suudi Arabistan merkezli Al Yamamah Steel Industries planladığı kütük üretim tesisinin geliştirilmesine yönelik yeni bir adım attı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Al Yamamah'ın bağlı kuruluşu Al Yamamah Company for Reinforcing Steel Bars, 24 Ağustos tarihinde Arab National Bank'tan 500 milyon SAR (133 milyon $) tutarında finansman sağladı. Söz konusu kaynak yeni kütük tesisinin inşasında kullanılacak.

Bir süredir geliştirilmekte olan projeyi desteklemek amacıyla daha önce de çeşitli adımlar atan Al Yamamah, inşaat demiri üreten bağlı kuruluşunda 300 milyon SAR tutarında sermaye artırımına gitmiş ve bu artırıma kendi kaynaklarından 75,6 milyon SAR ile katılma taahhüdünde bulunmuştu. Şirket ayrıca Temmuz ayında İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli ile kütük üretim ekipmanlarının imalatı, tedariki ve kurulumu için 270 milyon SAR tutarında bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın iki buçuk yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

Son finansman açıklamasında tesisin konumuna veya üretim kapasitesine ilişkin ayrıntı verilmezken, projeye ilişkin daha önce paylaşılan bilgilerde tesisin Yanbu'da kurulacağı ve yıllık yaklaşık 1 milyon mt kütük üretim kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti. Yeni tesis Al Yamamah'ın kütük üretimine adım atmasını sağlayarak şirketin Suudi Arabistan'da daha entegre bir çelik üretim yapısı oluşturmayı amaçlayan uzun vadeli planlarını destekleyecek.