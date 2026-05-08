AISI 301. Madde duruşmasında kapasite fazlası sorunu en ciddi olan ülkelere ilave vergi uygulanmasını talep etti

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), 7 Mayıs'ta ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisine, Çin'in rekor düzeydeki çelik ihracatı ile Hindistan, Endonezya, Kore, Japonya ve Meksika'dan gelen sevkiyatlardaki artışa işaret ederek yapısal kapasite fazlası nedeniyle 301. Madde kapsamında soruşturma altında bulunan 16 ekonomiden “en kötü durumdaki ülkelere” karşı ilave vergi uygulanmasını değerlendirmesini istedi.

Washington'da düzenlenen USTR duruşmasının üçüncü gününde ifade veren AISI politika ve genel danışmanlığı kıdemli başkan yardımcısı Jeremy Hekhuis, küresel çelik kapasite fazlasının yarısından fazlasının tek başına Çin'e ait olduğunu ve yıllık ihracatın 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 131 milyon mt'a çıkacağını, bunun da geçen yıl Kuzey Amerika'nın tükettiği çelik miktarından daha fazla olduğunu belirtti. Hekhuis bu etkiyi Çin'in ihracatının küresel ticaret akışlarını yeniden yönlendirdiği bir döngü olarak tanımladı. Çin'in ithalatı geçen yıl Güneydoğu Asya'nın çelik talebinin %60'ını karşılarken, bölgenin kendi nihai mamul ihracatı aynı dönemde %54 arttı.

Hindistan'a gelince Hekhuis, ülkenin iç talebe odaklandığını belirtmesine rağmen ağır devlet sübvansiyonları yoluyla Çin'i taklit etmeye çalıştığını ve 2025'te güçlü bir ihracat artışı kaydedeceğini belirtti. Endonezya, nikel ve diğer çelik girdilerine yönelik ihracat kısıtlamaları nedeniyle ele alındı. Hekhuis, bunun ABD'li üreticileri iki kez dezavantajlı duruma düşürdüğünü, ilk olarak hammadde erişimini sınırlayarak, ikinci olarak da sübvanse edilmiş Endonezya üretimi ile rekabet etmeye zorlayarak söyledi.

Hekhuis zayıf iç talep ve artan Çin ithalatının Güney Koreli üreticileri son yıllarda üretimlerinin %40'ını ihraç etmeye ittiğini söyledi. Japonya, 2024 yılında 84 milyon mt çelik üretti ve bunun 34,4 milyon mt'unu ihraç etti; buna ABD'ye gönderilen yaklaşık 1 milyon mt da dahildi. Buna karşılık, Japonya'ya gönderilen ABD çeliği sadece 10.864 mt idi.

AISI, The Rio Times'ın Çin menşeli malzemelerin artışıyla birlikte 2025 yılında Meksika'nın çelik üretiminin düştüğüne dair haberine atıfta bulunarak Meksika'ya yapılan çelik ithalatının yaklaşık %75'inin artık Kuzey Amerika dışından geldiği tahmininde bulundu. Hekhuis ayrıca 2024'te sona eren on yıllık dönemde ticaret önlemlerinin kapsamına girmeyen çelik yoğunluğu yüksek ürünlerin dolaylı çelik ihracatında %26'lık bir artış olduğunu belirtti. Hekhuis, bu hacmin doğrudan çelik ihracatının %93'üne eşdeğer olduğunu belirtti. En net örnek olarak Çin'in otomobil ihracatını gösteren Hekhuis, Meksika'nın beş yıl önce Meksika araç satışlarının %1'inden azını oluştururken, şu anda Çin menşeli araçların dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu kaydetti.

USTR, 11 Mart'ta Çin, AB, Singapur, İsviçre, Norveç, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Tayland, Kore, Vietnam, Tayvan, Bangladeş, Meksika, Japonya ve Hindistan aleyhine 301. Madde soruşturmasını başlatmıştı. Duruşmalar 8 Mayıs'a kadar sürecek.

USTR olumlu bir karar verirse, 301. Madde, çelik ürünlerine uygulanan mevcut %50'lik 232. Madde vergilerinin üzerine ilave vergi eklenecek. USTR belirli oranlar belirtmemiş olsa da Trump'ın belirttiği gümrük vergisi tabanı ve süresi dolan 122. Madde gümrük vergisiyle tutarlı %10'luk bir taban oran, en kötü performans gösteren ülkelerin ürünlerine uygulanan toplam vergi oranlarını yaklaşık %60'a çıkaracak. Çin için standart %25'lik 301. Madde vergisi bu oranı %75'e çıkaracak.

Vergiler olumlu bir kararın alınmasından itibaren 30 gün içinde yürürlüğe girecek olup yönetim, soruşturmanın tamamlanması için 122. Madde'nin geçerliliğinin sona erdiği 24 Temmuz tarihini hedefliyor.