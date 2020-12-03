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AHMSA hissedarları şirketin Villacero ile görüşmeye devam etmesine izin verdi

Perşembe, 03 Aralık 2020 09:48:23 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Meksikalı entegre çelik üreticisi Altos Hornos de Mexico (AHMSA) hissedarları, şirketin “stratejik iş ortaklığı” için Villacero ile görüşmeye devam etmesine izin verdi.

AHMSA, Kasım sonunda hissedarlarla yapılan bir görüşmede, hissedarların şirketin anlaşma için gerekli tüm onayları almasına izin verdiğini söyledi. Şirket, tam koşulları tamamen açıklanmamış olan anlaşmada ilerlemek için, mali durumunu yeniden dengelemeyi ve hükümetin tekelcilik karşıtlığı onayını almayı bekliyor.

Villacero ve AHMSA görüşmeleri uzattı ancak her iki şirket de, Villacero’nun AHMSA’yı devralacağına ya da iki şirketin birleşeceğine dair net bir bilgi vermedi.


Etiketler: Kuzey Amerika  ticaret  devralım  Meksika  |  benzer haberler »


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