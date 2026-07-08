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African Industries Nijerya'da güneş enerjisiyle faaliyet gösteren en büyük çelik tesisini kuracak

Çarşamba, 08 Temmuz 2026 15:10:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Basında çıkan haberlere göre Nijeryalı çelik üreticisi African Industries Group, Nijer eyaletinde kurulması planlanan ve ülkenin güneş enerjisiyle çalışan en büyük çelik tesisi olması beklenen proje için 500 hektarlık arazi aldı.

Arazi tahsisi, sanayileşmeyi teşvik etmek, yatırım çekmek ve yerel çelik üretimini güçlendirmek amacıyla Nijer Eyalet Hükümeti tarafından onaylandı.

Planlanan proje, milyarlarca nairalık bir yatırımı kapsıyor ve çelik üretimini güneş enerjisi üretimiyle entegre edecek. Şirkete göre tesis, kendisine özel kurulacak bir güneş enerjisi sistemiyle faaliyet gösterecek. Bu sayede Nijerya'nın sanayi üretimini artırma hedefi desteklenirken, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlanacak.

Proje aşamalı bir şekilde geliştirilecek. İlk aşamada çelik üretim tesisleri ve tesisleri destekleyecek altyapının kurulmasına odaklanılacak. Şirket, tesisin planlanan üretim kapasitesi veya proje takvimine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Yeni yatırımın, African Industries Group'un Nijerya çelik sektöründeki konumunu daha da güçlendirmesi ve ülkenin genel sanayileşme hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.


Etiketler: Nijerya Batı Afrika Çelik Üretimi 

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