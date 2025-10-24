Stellar Steel Nijerya’da yeni çelik tesisine 450 milyon $ yatırım yapacak

Nijerya’nın Ogun Eyaleti Valisi Adedapo Oluseun Abiodun, Çinli Galaxy Group ve RSIN Group’un bağlı kuruluşu olan Stellar Steel Company Limited’in 450 milyon $ yatırımla yeni çelik tesisi inşa edeceğini duyurdu.

Proje, ithalata olan bağımlılığını azaltmayı ve yerel üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan Afrika çelik sektöründe Çin yatırımlarının arttığını ortaya koyuyor.

İnşaat takvimi

RSIN Group Başkan Yardımcısı You Xiaotan, arazi düzleme ve temel çalışmalarının tamamlandığını, aynı zamanda tesisin planlandığı gibi 2026 yılının ortasında faaliyete geçeceğini bildirdi.

Faaliyete geçtiğinde tesisin, sıcak rulo sac, demir çelik kapı ve gaz silindiri üretimi gerçekleştireceği ifade edildi. Bu sayede Nijerya’nın ithal çelik ürünlerine olan bağımlılığını azaltabileceği vurgulandı.

Vali Abiodun, yapılan her yatırımın Ogun eyaletinin Nijerya’nın sanayi merkezi konumunu güçlendirdiğini, aynı zamanda istihdam fırsatlarını, üretkenliği ve bölgesel refahı artırdığını kaydetti.