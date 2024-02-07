ADNOC ve POSCO mavi hidrojen konusunda iş birliği yapıyor

Çarşamba, 07 Şubat 2024 14:34:26 (GMT+3) | İstanbul

Güney Kore merkezli çelik üreticisi POSCO Group’un bağlı kuruluşu POSCO International, Gwangyang’da bulunan sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinde mavi hidrojen üretim tesisi kurmak amacıyla POSCO ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) devlete bağlı petrol şirketi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ile iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu proje POSCO International’ın yerel temiz hidrojen tedariki konusunda attığı ilk resmi adım oldu.

Şirketler karbon emisyonunu azaltmak için sıvılaştırılmış doğal gaz kullanarak mavi hidrojen üretecek ve karbon yakalama ile depolama projelerini teşvik edecek. Üretilen hidrojen 2029 yılından itibaren Gwangyang çelik tesisi, Hadong ve Yeosu dahil olmak üzere yakındaki tüketicilere tedarik edilecek. Bu yıldan itibaren şirketler fizibilite çalışmalarına yönelik ortak bir araştırma başlatmayı planlıyor.

POSCO Group 2035 yılına kadar 1,26 milyon mt’luk temiz hidrojen tedarik sistemi kurmayı hedefliyor.