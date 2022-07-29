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Acerinox tarihindeki en iyi altı aylık sonuçlarını elde etti

Cuma, 29 Temmuz 2022 12:22:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 203 milyon € net kâra kıyasla 609 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %57,5 artışla 4,82 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki yılın ilk yarısında kaydedilen 378 milyon €’ya kıyasla 945 milyon € oldu. Şirket 52 yıllık tarihindeki en iyi altı aylık sonuçlarını elde ettiğini bildirdi.

Bu yılın ilk yarısında Acerinox’un toplam çelik üretimi yıllık %3,7 düşüşle 1,29 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin paslanmaz çelik üretimi ise yıllık %8 düşüş gösterdi.

Şirketin açıklamasına göre, Acerinox AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artarak 2021 yılının ortalama üç aylık sonuçlarının üzerine çıkacağını tahmin ediyor.


Etiketler: Paslanmaz Paslanmaz Ürünler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Acerinox 

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