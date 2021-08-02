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Acerinox, 2007’nin ilk yarısından bu yana en iyi altı aylık sonuçlarını elde etti

Pazartesi, 02 Ağustos 2021 16:41:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A. bu yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 2 milyon € net kâra kıyasla 203 milyon € net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri, hem satış hacimleri hem de fiyatlar açısından kaydedilen iyi performans nedeniyle bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %32 artışla 3,06 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, Acerinox’un AVFÖK’ü bir önceki yılın ilk yarısına kıyasla 2,3 kat artış göstererek 378 milyon € oldu. Şirket 2007 yılının ilk yarısından bu yana en iyi altı aylık sonuçlarını elde etti.

Bu yılın ilk yarısında Acerinox’un toplam çelik üretimi yıllık %29 artışla 1,34 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin paslanmaz çelik üretimi yıllık %28 artış gösterdi.

Şirketin açıklamasına göre, Acerinox, talebin iyi olduğu göz önüne alındığında AVFÖK’ünün üçüncü çeyrekte artacağını tahmin ediyor. Acerinox, üçüncü çeyrekte beklenen nakit akışının şirketin net finansal borcunu azaltmasını sağlayacağını belirtti.


Etiketler: paslanmaz  Avrupa Birliği  çelik üretimi  Acerinox  paslanmaz  İspanya  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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