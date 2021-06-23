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Acciaierie d’Italia’nın tesisini kapatmaya yönelik mahkeme kararı iptal edildi

Çarşamba, 23 Haziran 2021 17:18:07 (GMT+3)   |   Brescia
       

Şu anda Acciaierie d’Italia olarak bilinen ve İtalya, Taranto’da bulunan Ilva’nın tesisi kapatılmayacak ve tesisin üretim faaliyetleri düzenli bir şekilde devam edecek. Lecce Bölge İdare Mahkemesi’nin tesisten kaynaklanan karbon salımını önlemek amacıyla tesisin faaliyetlerinin 14 Nisan’a kadar durdurulmasına yönelik verdiği emir Danıştay kararıyla iptal edildi.

Yargıçlara göre, tesisin faaliyetlerinin durdurulması emri, yeterli soruşturmayla desteklenmediğinden hukuka aykırı ve dolayısıyla iptal edilmeli. Emre göre, Taranto Belediye Başkanı’nın kararları, entegre çevre iznine sahip üretim tesislerinde uygulanan çevre kirliliği ve sağlık riskinin yönetilmesi yöntemleri çakışıyor. Ayrıca Danıştay yargıçlarına göre tesisin, endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler dışında herhangi başka bir tehlike oluşturduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Ekonomik Kalkınma Bakanı Giancarlo Giorgetti, “Danıştay’ın operasyonel ve yasal çerçeveyi netleştiren kararıyla, hükümet tesisteki çevreye uyumlu ve insan sağlığına saygılı bir sanayi planına yönelik çalışmalarına hızla devam edecek,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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