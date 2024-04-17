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İtalyan Caleotto Lecco tesisinde kalın kangal hattı kuracak

Çarşamba, 17 Nisan 2024 15:33:11 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group, filmaşin üreten bağlı kuruluşu Caleotto’nun Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile yeni bir kalın kangal hattı geliştirmek için iş birliği yaptığını açıkladı. Caleotto’nun İtalya’nın kuzeyinde bulunan Lecco tesisindeki haddehanesine entegre edilecek olan söz konusu yeni teknoloji şirketin 19-32 mm çapında rulo üretmesini sağlayacak.

700-900ºC sarım sıcaklığında ve 20 m/s’ye kadar hızda 1,4-1,85 ton ağırlığında rulolar üretecek olan yeni hat Caleotto’nun ürünlerinin boyut aralığını genişletmesine olanak sağlarken, aynı zamanda ürünlerin kalitesini de artıracak.

Caleotto’nun Genel Müdürü Giovanni Pasini, “Ürün portföyümüzü genişleten bu yatırımla müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yüksek katma değerli çeliğin kullanımı artmaya devam ederken, tesisimiz ürün, süreç, hizmet ve destek açısından en yüksek standartlarda hizmet vermek üzere teknolojik açıdan çalışmalarını sürdürüyor,” şeklinde yorum yaptı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Mart ayının başında Caleotto filmaşin portföyünü genişletmek üzere SMS Group ile iş birliği yaparak Lecco çelik tesisindeki haddehanesini yenilemişti.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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