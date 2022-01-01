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Acciaierie d'Italia kısa bir süre faaliyet durdurdu, işçi birlikleri açıklama bekliyor

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, 4 No’lu yüksek fırın “tesisat mühendisliğiyle ilgili sebeplerden” dolayı iki hafa önce ...

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