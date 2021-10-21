﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınını yarın yeniden devreye alacak

Perşembe, 21 Ekim 2021 16:29:04 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, önceki gün yaşanan aksaklıkların ardından Taranto tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.

Şirket, işçi sendikalarına yaptığı açıklamada, 1 No’lu yüksek fırınının dün itibarıyla yeniden devreye alındığını ve 4 No’lu yüksek fırının ise yarın devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Geçici bir süreliğine devre dışı bırakılan 2 No’lu fırının da birkaç saat önce yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi. SteelOrbis’in dünkü haberinde de bildirdiği üzere, 1 No’lu tesiste üretime ara verilmişti. Şirket, tüm yüksek fırınların devreye alınmasıyla birlikte söz konusu tesiste, üretime yeniden başlanacağını aktardı.

İşçi sendikaları tarafından talep edilen görüşme için henüz bir tarih belirlenmedi.


Etiketler: İtalya  Avrupa Birliği  çelik üretimi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

20 Eki

İtalya’da inşaat demiri fiyatları yüksek üretim maliyetleri sayesinde güçlendi
20 Eki

Acciaierie d'Italia kısa bir süre faaliyet durdurdu, işçi birlikleri açıklama bekliyor
18 Eki

İtalya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %28,3 arttı
15 Eki

AB piyasasında sıcak sac fiyatları daha da düştü
13 Eki

Assofermet Başkanı: Distribütörler riskleri göze alarak arz devamlılığını ithalat yoluyla sağladı