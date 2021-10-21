Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınını yarın yeniden devreye alacak

Perşembe, 21 Ekim 2021 16:29:04 (GMT+3) | Brescia

İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia, önceki gün yaşanan aksaklıkların ardından Taranto tesisinde üretime yeniden başladığını duyurdu.

Şirket, işçi sendikalarına yaptığı açıklamada, 1 No’lu yüksek fırınının dün itibarıyla yeniden devreye alındığını ve 4 No’lu yüksek fırının ise yarın devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Geçici bir süreliğine devre dışı bırakılan 2 No’lu fırının da birkaç saat önce yeniden çalışmaya başladığı öğrenildi. SteelOrbis’in dünkü haberinde de bildirdiği üzere, 1 No’lu tesiste üretime ara verilmişti. Şirket, tüm yüksek fırınların devreye alınmasıyla birlikte söz konusu tesiste, üretime yeniden başlanacağını aktardı.

İşçi sendikaları tarafından talep edilen görüşme için henüz bir tarih belirlenmedi.