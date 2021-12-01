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Acciaierie d’Italia 4 No’lu yüksek fırınında üretimi durdurdu

Çarşamba, 01 Aralık 2021 11:56:18 (GMT+3)   |   Brescia
       

Pazartesi günü İtalya merkezli çelik üreticisi Acciaierie d’Italia ile yerel sendikalar arasında şirketin tesislerinin üretim programıyla ilgili bir toplantı yapıldı. USB Taranto sendikası, arıza nedeniyle 4 No’lu yüksek fırının 1 Aralık tarihinde durdurulacağını bildirdi. Sendika, “Arızanın kapsamını ve niteliğini belirlemek için yüksek fırının durdurulması kaçınılmazdı,” dedi. 1 No’lu çelik tesisinin faaliyetleri duracak ve sadece bu tesiste değil, aynı zamanda 1 ve 5 No’lu kesintisiz döküm üniteleri ile 4 No’lu yüksek fırında çalışan işçiler de geçici olarak işten çıkarılacak.

Sendika, soğuk haddeleme bölgesi, servisler ve genel atölye birimlerinde çalışan işçilerin de işten çıkarılmasını beklediğini ifade etti.


Etiketler: Avrupa Birliği  İtalya  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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