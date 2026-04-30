Acciaierie d’Italia 149 milyon €’luk köprü kredi için onay aldı

İtalya hükümeti, Taranto kentinde bulunan ve eski adı Ilva olan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia (AdI) için 149 milyon € tutarındaki köprü kredi için nihai onayı verdi. Söz konusu adım, İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı’nın uygulama kararını Resmi Gazete’de yayımlamasının ardından geldi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu 9 Şubat’ta kurtarma kredisini onaylayarak bu önlemin iç pazarda rekabeti veya ticareti etkilemeyeceğine hükmetmişti. Ardından 14 ve 17 Mart tarihlerinde AdI’nin kayyumları, süreci etkileyen ciddi likidite krizi nedeniyle “fonların acilen onaylanması gerektiğini” vurgulamıştı. Kayyumlara göre finansman eksikliğinin uzaması tesislerin operasyonel sürekliliğini tehlikeye atabilir ve varlık satışına yönelik devam eden müzakereleri olumsuz etkileyebilirdi.

Kredinin temel amacı iki yönlü olarak belirlendi: üretimin durmasını önlemek için gerekli hammaddelerin tedariki ve tedarikçilere yapılacak ödemelerin garanti altına alınması ile tesislerde güvenlik seviyelerinin korunması ve sanayi verimliliğinin sağlanması için acil müdahalelerin desteklenmesi.

Hükümetin onayı, Acciaierie d’Italia’nın kayyumlarının söz konusu likiditeye derhal erişmesini sağlarken, kredinin kullanım tarihinden itibaren altı ay içinde tamamen geri ödenmesi taahhüt edildi. Çelik tesisini satın almakla ilgilenen başlıca iki uluslararası grup olan Hint Jindal ve İngiltere merkezli Flacks Group, şirketi devralmaları halinde 149 milyon €’yu İtalyan devletine geri ödemeye hazır olduklarını resmi olarak bildirdi.