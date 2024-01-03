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AB’nin yeni kota döneminde ‘diğer ülkeler’ için ayrılan sıcak rulo sac ve filmaşin kotaları tükendi

Çarşamba, 03 Ocak 2024 14:53:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri ​​arasındaki yeni kota döneminin başlamasıyla “diğer ülkeler” ve Çin için ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranları %50’yi aştı.

“Diğer ülkeler” için ayrılan 923.594 mt alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac ile 119.890 mt alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin kotaları AB limanlarından geçmeyi bekleyen 1.017.174 mt sıcak rulo sac ve 124.145 mt filmaşin tonajları nedeniyle şimdiden tükendi. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere "diğer ülkeler" için ayrılan sıcak rulo sac kotası geçtiğimiz kota döneminin de ilk günlerinde tüketilmişti. Buna ek olarak Çin’den ithal edilen 186.890 mt metalik kaplamalı sac (4B) ve 7.784 mt palplanş gümrükten geçtiğinde ülkeye söz konusu ürünler için ayrılan sırasıyla 126.604 mt ve 6.910 mt’luk kotalar bitecek.

Buna ek olarak Hindistan için ayrılan 31.333 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %84,96’sı tüketildi.

Doluluk oranları %50’yi geçen bazı çelik ürünlerine ilişkin kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ülke

Ürün

Kota hacmi (mt)

Gümrükte bekleyen tonaj (mt)

Çin

Silisli sac (3B)

30.548

17.897

Diğer ülkeler

Silisli sac (3B)

8.519

5.937

Çin

Teneke

109.521

60.739

Türkiye

Ray çeliği

1.536

1.065

Çin

Geniş kaynaklı boru (25B)

8.345

4.769

Etiketler: Filmaşin Profil Sıcak Rulo Sac Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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