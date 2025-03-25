ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak’ta aylık %24,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %24,7 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %22,9 düşüşle 10.105 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 22,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 30,4 milyon $’a kıyasla 24,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 4.458 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 7.328 mt’a kıyasla 5.998 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.277 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.