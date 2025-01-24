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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım’da aylık %1,2 azaldı

Cuma, 24 Ocak 2025 09:36:42 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %1,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %17,9 düşüşle 9.589 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 23,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında kaydedilen 26,9 milyon $’a kıyasla 26,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.734 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 6.292 mt’a kıyasla 5.228 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.029 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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