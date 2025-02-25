ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık’ta aylık %15,5 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,5 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %15,4 düşüşle 8.102 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 26,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Aralık ayında kaydedilen 22 milyon $’a kıyasla 22,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 5.228 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 4.886 mt’a kıyasla 4.458 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.861 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.