ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Ocak’ta aylık %9,6 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %9,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %18,3 artışla 33.728 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 47,1 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 49,2 milyon $’a kıyasla 51,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 18.442 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 17.080 mt’a kıyasla 16.656 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.016 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.