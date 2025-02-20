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ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Aralık’ta aylık %11,2 yükseldi

Perşembe, 20 Şubat 2025 09:45:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin sıcak çubuk ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %11,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %32,4 artışla 30.779 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 46,4 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 39,7 milyon $’a kıyasla 47 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 16.274 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 13.157 mt’a kıyasla 18.442 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.813 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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