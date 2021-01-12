ABD’nin rulo levha ithalatı Kasım ayında %0,2 düştü

Salı, 12 Ocak 2021 10:20:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, 2020 yılının Kasım ayında ABD’nin rulo levha ithalatı Ekim ayına göre %0,2 ve geçen yılın Kasım ayına kıyasla %24,7 düşüşle 45.745 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri ise önceki ay kaydedilen 25,9 milyon $ ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen 36,7 milyon $’a kıyasla 27,4 milyon $ oldu.

Ekim ayında, ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 34.707 mt’a ve geçen yılın Kasım ayında yapılan 41.828 mt’a kıyasla 28,386 mt ithalat yapılan Kanada oldu. Kanada’yı 7.387 mt ile Almanya, 6.579 mt ile Hollanda ve 2.289 mt ile Kore takip etti.