ABD’nin rulo levha ihracatı Kasım ayında %7,3 düştü

Salı, 19 Ocak 2021 10:27:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, 2020 yılının Kasım ABD’nin rulo levha ihracatı Ekim ayına kıyasla %7,3 düşüş ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %33,8 artışla 40.225 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 38,7 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 30,7 milyon $’a kıyasla 29,4 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD en fazla rulo levha ihracatını, Ekim ayında yaptığı 41.864 mt ve önceki yıl Kasım ayında yaptığı 26.019 mt’a kıyasla, 38.537 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı 8.413 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.