ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayında %9 arttı

Perşembe, 14 Ocak 2021 10:41:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ekim ayına kıyasla %9 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %20,9 artışla 71.775 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 58,9 milyon $ ve geçen yıl Kasım ayında kaydedilen 58,5 milyon $’a kıyasla 61,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Ekim ayında kaydedilen 32.140 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 23.946 mt’a kıyasla 37.250 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 30.331 mt ile Meksika ve 1.937 mt ile Avustralya takip etti. Kasım ayında, ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı için başka önemli bir destinasyon (1.000 mt ve üzeri) olmadı.