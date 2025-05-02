 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin mekanik boru ihracatı Şubat’ta aylık %12,6 artış kaydetti

Cuma, 02 Mayıs 2025 09:36:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %12,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %9,3 artışla 6.412 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 17,7 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 17,6 milyon $’a kıyasla 19,8 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.756 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.108 mt’a kıyasla 3.177 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.983 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de ithal pik demir fiyatları üzerindeki baskı arttı

02 May | Hurda ve Hammadde

ABD’de Mayıs ayı hurda fiyatlarına yönelik beklentiler azalan ihracat ve yüksek arz sebebiyle yine aşağı yönlü

02 May | Hurda ve Hammadde

Nucor Fives Group’tan yeni kesme makineleri sipariş etti

02 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Şubat’ta aylık %36,3 yükseldi

02 May | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı Şubat’ta aylık %43,2 düşüş kaydetti

30 Nis | Çelik Haberler

Nucor’un haftalık sıcak rulo sac baz fiyatı üç haftadır yatay

29 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %1,4 arttı

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları sınırlı talep ve hurdaya ilişkin beklentiler sebebiyle düşüş eğilimli yatay seyretti

28 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel uzun mamul fiyatları değişmese de kısa vadede düşüş bekleniyor

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’de ithal uzun mamul fiyatları hurdada beklenen düşüş, vergiler ve nakliye sorunlarıyla düşüş eğilimli yatay seyretti

25 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis