ABD’nin mekanik boru ihracatı Şubat’ta aylık %12,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin mekanik boru ihracatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %12,6 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %9,3 artışla 6.412 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 17,7 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 17,6 milyon $’a kıyasla 19,8 milyon $ oldu.

Şubat ayında ABD’nin en fazla mekanik boru ihracatı yaptığı ülke, Ocak ayında kaydedilen 2.756 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.108 mt’a kıyasla 3.177 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.983 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda mekanik boru ihraç ettiği başka pazar olmadı.