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ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında aylık %15,8 yükseldi

Salı, 27 Ağustos 2024 10:12:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %15,8 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %5,8 artışla 20.031 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 14,6 milyon $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 17,5 milyon $’a kıyasla 16,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 10.924 mt’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 15.635 mt’a kıyasla 11.700 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.858 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.480 mt ile Bahamalar takip etti. Haziran ayında ABD’nin 1.000 mt üzeri inşaat demiri ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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