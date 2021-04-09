ABD’nin hurda ihracatı Şubat ayında %17,5 arttı

Cuma, 09 Nisan 2021 10:09:40 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun verilerine göre, bu yılın Ocak ayında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı aylık %17,5 ve yıllık %5,5 düşüşle 1.358.157 mt seviyesinde yer aldı.

Ocak ayında, ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Meksika olurken, söz konusu ihracat aylık %37 ve yıllık %39,2 artış göstererek 295.822 mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu ayda, Meksika’yı 284.444 mt ile Türkiye, 117.962 mt ile Tayvan,108.320 mt ile Bangladeş ve 105.405 mt ile Vietnam izledi.

Değer bazında, ABD'nin demir çelik hurda ihracatı Şubat ayında aylık %27,6 ve yıllık %42,1 artışla 593,9 milyon $ oldu.