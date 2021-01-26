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ABD’nin ham çelik üretimi haftalık bazda %1,2 düştü

Salı, 26 Ocak 2021 09:51:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, 23 Ocak 2021 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre %1,2 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre %9,9 düşüşle 1.558.076 mt oldu.

23 Ocak 2021 tarihi ile sona eren haftada, ABD'nin çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %75,7 olurken, bu oran önceki hafta %76,7, geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise %82,4 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 23 Ocak’a kadar olan dönemde, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüş ve %75,8 kapasite kullanım oranıyla 5.113.430 mt seviyesinde oldu. 2019 yılının aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %82,4 kapasite kullanım oranıyla 5.665.154 mt olarak kaydedilmişti.


Etiketler: hammaddeler  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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