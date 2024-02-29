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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ocak ayında %11,1 yükseldi

Perşembe, 29 Şubat 2024 09:18:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %11,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %3,9 artışla 193.959 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 202,4 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 233,4 milyon $’a kıyasla 230,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 61.672 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 84.246 mt’a kıyasla 84.360 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 24.720 mt ile Meksika, 21.741 mt ile Vietnam, 15.996 mt ile Brezilya ve 7.254 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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