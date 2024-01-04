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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Kasım ayında %4,7 yükseldi

Perşembe, 04 Ocak 2024 09:09:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %4,7 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,1 artışla 166.426 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 197,9 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 188,1 milyon $’a kıyasla 194,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 77.371 mt’a ve 2022’nin aynı ayında kaydedilen 71.699 mt’a kıyasla 70.146 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 19.481 mt ile Meksika, 17.415 mt ile Güney Kore, 13.748 mt ile Güney Afrika ve 7.449 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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