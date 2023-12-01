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ABD’nin galvanizli sac ithalatı Ekim ayında %5,6 düştü

Cuma, 01 Aralık 2023 09:17:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %5,6 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,9 düşüşle 158.803 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 209,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 262,9 milyon $’a kıyasla 197,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 72.283 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 68.983 mt’a kıyasla 77.371 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 20.256 mt ile Meksika, 14.039 mt ile Avusturya, 7.548 mt ile Almanya ve 7.275 mt ile Brezilya takip etti.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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