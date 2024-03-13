ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ocak ayında %43,6 yükseldi

Çarşamba, 13 Mart 2024 09:19:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %43,6 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %25,5 artışla 133.659 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 124,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 147,6 milyon $’a kıyasla 186,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 46.464 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 42.656 mt’a kıyasla 68.831 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 63.876 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.