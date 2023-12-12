ABD’nin galvanizli sac ihracatı Ekim ayında %4,1 düştü

Salı, 12 Aralık 2023 09:23:00 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %4,1 düşüş ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %28,2 artışla 120.926 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 172,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 137,4 milyon $’a kıyasla 164,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 64.014 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 46.605 mt’a kıyasla 61.420 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 58.760 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.