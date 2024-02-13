ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık ayında %18,5 düştü

Salı, 13 Şubat 2024 09:21:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %18,5 düşüş ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %19,9 artışla 93.075 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 153,5 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 110,2 milyon $’a kıyasla 124,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 55.508 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 32.155 mt’a kıyasla 46.464 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 45.781 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.